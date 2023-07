Ancora poche ore e la Fiorentina accoglierà la sua nuova freccia da schierare a sinistra. Fabiano Parisi, uno degli esterni più interessanti del panorama italiano, si prepara a vestirsi di viola.per quella che, dal punto di vista puramente economico, pare un’operazione capolavoro, al netto dell’indiscusso valore del ragazzo. A proposito, Fabiano Parisi, dietro solo ai fenomeni Leao e Kvaratskhelia, semmai qualcuno nutrisse ancora qualche dubbio sulle sue doti tecniche. Piuttosto, qualche perplessità, nella tifoseria viola e non solo, la lasciano le valutazioni su quelle che sono le priorità di mercato gigliato. Perché non è un mistero che la squadra abbia un assoluto bisogno di una punta, un portiere e di un mediano, solo per citare le necessità più impellenti.Con un Biraghi formato maxi diciamo pure che la casella del terzino sinistro un padrone più che degno lo aveva già. È però altrettanto vero che il capitano viola è stato uno dei giocatori maggiormente impiegati da Vincenzo Italiano nel corso della scorsa stagione e in alcuni tratti dell’annata è parso un po’ con la lingua di fuori.anche il prossimo anno (salvo ripensamenti della UEFA sulle malefatte juventine), le partite da giocare saranno tante, tantissime. Quale miglior occasione, allora, di apprendere all’ombra di un professore del ruolo e, al contempo, mettergli un po’ di “pepe al sedere” con una sana competizione?Dicevamo della Juve, fra i tanti aspetti positivi della trattativa che porterà il ragazzo avellinese ce n’è anche uno che rende il tutto ancor più dolce. Sul ragazzo pareva esserci, forte, anche la Juventus, che a Firenze non viene vista proprio di buon occhio.per di più a buon mercato,. Intanto Italiano non vede l’ora di aggiungere anche questa freccia alla già nutrita faretra della Fiorentina.