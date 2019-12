La Fiorentina si appresta a vivere un mercato di gennaio che dovrà obbligatoriamente essere movimentato, con la rosa che necessita almeno di tre innesti di qualità, uno per reparto, per regalare a Iachini una squadra che possa gettare le basi per il futuro, conquistando una salvezza tranquilla. Pradè, Barone e il neo tecnico della viola già oggi si incontreranno per preparare la sessione di riparazione, trovare i nomi più congeniali per il progetto tecnico, con l’obbligo di non sbagliare il colpo, con il giocatore che può cambiare tutta la stagione.



PIATEK - Con buona probabilità l’investimento più annoso verrà fatto nel reparto offensivo, dove la Fiorentina ha più volte dimostrato di essere in difficoltà. La lista dei nomi, in questo momento, è ridotta a due, ovvero Krzysztof Piątek e Patrick Cutrone. Il sogno della dirigenza viola è senza dubbio il primo, anche perchè assicurarsi il polacco vorrebbe dire per la Fiorentina fare quello step in più che in estate non è stato completato. Il pistolero, dopo una stagione folgorante lo scorso anno, sotto la doppia guida tecnica Giampaolo-Pioli ha segnato solo 4 gol, di cui 3 su rigore, un bottino decisamente magro, e cambiare aria potrebbe fargli decisamente bene.



INVESTIMENTO - Piatek sarebbe l’investimento giusto nel momento giusto, che metterebbe ancora più in luce la proprietà americana della Fiorentina, che dimostrerebbe grande forza, andando a strappare un giocatore di grande talento in un momento critico dal punto di vista dei risultati. Dopo gli errori estivi, dove non si è riusciti a strappare i giocatori che dovevano garantire l’ultimo salto di qualità alla rosa viola, come Berardi, Suso e Politano, nel mercato di riparazione è vietato sbagliare il colpo, soprattutto alla luce del di una classifica che inizia a fare paura.