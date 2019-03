Un botta e risposta a freddo che ha nuovamente riscaldato la questione relativa al futuro di Stefano Pioli, se mai ce ne fosse stato bisogno. La Fiorentina è divisa a metà: da una parte la società, dall'altra il tecnico. « Le parole di Pioli sono state fuori tempo e hanno poca logica » , ha tuonato Mario Cognigni, seguito a poche ore di distanza dal commento del tecnico: «L ui è libero di esprimere la propria opinione, e io di non commentare ». E il rapporto continua a sgretolarsi, dopo le inattese parole dell'allenatore viola dopo la gara contro la Lazio - «Ho già deciso il mio futuro» - specificate al termine della partita di Cagliari: «Ho già deciso cosa mettere sul piatto con la società a fine anno».



Adesso chissà cosa succederà. Il rischio di intraprendere una strada malsana fino alla semifinale di ritorno di Coppa Italia è alto. Queste frecciatine all'interno dello stesso ambiente ricalcano quanto già successo con Montella e Sousa- E sotto attacco, ancora una volta, è la società. Perché se la squadra di Pioli non ha esaltato per gioco, risultati e partecipazione, tra le stanze di Viale Fanti continuano a essere commessi troppi errori, molti dei quali non ammessi o concepiti. Le ripicche tra coloro che, fino a poco tempo fa, sembravano essere ottimi 'colleghi'; la sensazione che i prossimi mesi non saranno assolutamente facili e, anzi, vista la prestazione di Cagliari, ci sarà da soffrire, specialmente a livello mentale. La squadra dovrà reagire alle voci, tramite il campionato la qualificazione europea - che manca già da due stagioni - sembra un miraggio e le due ipotetiche partite di Coppa Italia sono linfa vitale alla quale attaccarsi. Cognigni e Pioli 'litigano', i Della Valle non sono ancora intervenuti e, in società, c'è la sensazione che tutto va bene. A quanto pare.