. L'schiaccia i viola fino al gol di Krunic, poi finalmente esce la. Una gara strana, indirizzata da una reazione di grinta e talento. I cambiamenti di Pioli - tanto invocati nelle scorse settimane -di Milenkovic e Veretout, oltre a quella di Edimilson. Le scelte, alla distanza, hanno pagato.L'inizio è stato horror. L'Empoli aveva in mano la gara, imponendo il ritmo e trovando la rete con Krunic., stavolta a opera dei più propensi in certe situazioni: Hugo e Lafont. E se il rendimento del brasiliano sta diventando preoccupante, tra svarioni e ritardi, il francese ha pareggiato il conteggio personale con un intervento miracoloso su Caputo nella seconda frazione. "Può diventare tra i migliori portieri d'Europa", ha dichiarato Pioli nel post-partita: al momento, le indecisioni sono ancora troppe al cospetto di indubbie qualità.. A suonare la carica, come suo solito,: l'unico in grado di fare la differenza, sempre e comunque. Il secondo sigillo consecutivo di Mirallas su assist di un redivivo Simeone -- ha rotto la fase di stallo mentale e tolto ogni dubbio: il gioco sterile dei primi quaranta minuti stava finalmente portando i propri frutti. Ecco quindi il destro del belga che non lascia scampo a Provedel: un'azione generata dall'avvicinamento di un elemento a Simeone, in grado di servire l'assist per il taglio del compagno.. "Non sono ragazzi irresponsabili, la vittoria mancava da tempo e questo iniziava a creare difficoltà", ha spiegato Pioli in merito alla forza con cui i viola hanno saputo riprendere e chiudere la partita. Quello che una squadra vera deve fare., come Edimilson o Norgaard.Il gesto da analizzare, in questo trionfo assente dal 30 settembre, è però. Deplorevole, perché nonostante il secondo gol consecutivo l'astinenza di due mesi e mezzo non può essere tralasciata.. Zittire il pubblico che lo aveva fischiato poco prima, innescando una diatriba tra cori e insulti, non è da giocatore vero. Sono giovani, ma devono essere maturi.. Che ripaghi la fiducia a suon di gol.