. Tredici punti,in casa e una vittoria che, al contrario, tarda ad arrivare in trasferta.: la visita di Bruno Satin a Firenze non è assolutamente casuale. E neanche di cortesia. O meglio, non solo.. La strada della stagione è ancora lunga e, per capire se davvero il progetto è sul binario giusto, serve tempo. E poi potrebbe accadere di tutto. Quindi sì, il mister merita il prolungamento,. Sicuramente, se le premesse saranno confermate, sarà una soluzione che accontenterà tutti.Sul campo, dicevamo, il primo obiettivo dello stesso Pioli è centrare la prima vittoria in trasferta, per concludere questointercorso tra le pause della Nazionale di settembre e ottobre. A Roma, con la Lazio, non sarà una partita facile. I biancocelesti sono una squadra strana, reduce da una settimana nefasta tra derby ed Europa League: depressione e polemiche, però, a volte possono placarsi in un attimo. Per questo, la gara assume contorni insidiosi.: anche contro l'Atalanta, al netto del rigore che ha fortemente viziato la partita, era mancata la brillantezza dei giorni migliori. Pioli aveva ammesso che alcuni giocatori non erano al 100% a livello di benzina, ammettendo di aver sbagliato, forse, qualche valutazione rispetto a quanto detto prima del fischio d'inizio. Ci sta, tutto è possibile,, sebbene sia tra colori dei più appannati., dopo l'impegno contro la Lazio volerà oltreoceano per rispondere alla seconda chiamata dell'Argentina in meno di un mese: il CTScaloni crede in lui, adesso però deve tornare al gol. Sicuramente, il continuo impiego tra club e Nazionale lo ha debilitato, anche mentalmente.: all'Olimpico la Fiorentina ne avrà bisogno.