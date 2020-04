La maglia numero 10 della Fiorentina è sempre stata portata con eleganza e fierezza da grandi campioni, da Antognoni a Rui Costa fino ad Adrian Mutu, giocatori capaci di accendere i tifosi e cambiare l’inerzia di una partita con una giocata. La magia del trequartista, dalle parti di Firenze, la conoscono bene, visto che per anni le fortune della squadra viola sono state costruite da geni del pallone schierati dietro le punte, eLa prossima sessione di calciomercato, infatti, sarà determinante per il futuro della Fiorentina, che ambisce a palcoscenici internazionali, e deve completare il famoso salto di qualità.Nelle idee di chi costruirà la Fiorentina del futuro, Pradè e Barone su tutti, la squadra scenderà in campo con un 4-3-1-2, considerato il modulo migliore per esaltare le qualità dei talenti in rosa. Il reparto avanzato è decisamente folto, con Chiesa e Ribery che ormai si stanno tramutando in prime punte, oltre a Cutrone e Vlahovic, così come il centrocampo, che a gennaio ha visto arrivare Agudelo, Duncan e Amrabat, costruendo lo zoccolo duro per il presente ed il futuro., un nuovo grande numero 10 per Firenze.Le idee sono molte, e spaziano tra i giocatori più diversi. Sicuramente piace molto, cercato a più riprese sia in estate che a gennaio, così come. Il primo è in scadenza e i viola ci proveranno fino in fondo, il brasiliano sarebbe il grande colpo, anche se la cifra richiesta dal Milan è molto alta.dell’Atalanta, invece, è un vecchio pallino di Pradé, che potrebbe bussare alla Dea in estate per il talento ucraino. Una suggestione che infiammerebbe la tifoseria, invece, è quella che porta a, in uscita dal Cagliari, con Fiorentina e Inter pronte a negoziarne il futuro.