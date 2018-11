. Come è inequivocabile ammettere le difficoltà legate ai dati statistici. Si sta creando un percorso apatico, Pioli parla di una squadra non in crisi e che non perde da cinque partite.. Di contro, non si può essere certamente soddisfatti: in generale e nei casi specifici. Partendo, ad esempio, dalla stessa mancanza di finalizzazione.La sveglia è di Poli, dopo cinque minuti. La Fiorentina inizia con il freno a mano tirato e non riesce a uscire dal pressing. Ci pensa Chiesa, con un tiro improvviso, a suonare la carica: appare, come sempre, l'unico in grado di fare davvero la differenza. E se la traiettoria di Benassi lascia attonito Skorupski sfiorando il palo,. Lafont mette la manona su Orsolini, la Viola crea ma annega nei propri problemi.- anche oggi un altro contropiede sprecato, dopo la sceneggiata di Frosinone - e l'argentino non segna da oltre due mesi, dal 19 settembre a Genova: anche con il Bologna, pochi tentativi e, tranne un salvataggio di Skorupski, il niente. Necessita di una spalla, è chiaro, o forse di restare fuori.. Probabilmente, la scelta legata alle due punte sarebbe la più saggia, però ci sarebbe da rivoluzionare troppo e Pioli non è certo il tipo che osa.è stato provato davanti: meglio, molto meglio che a centrocampo, ma l'inconsistenza delle sue azioni lo tradisce sul più bello. Gli unici sonoe un inesauribile, motore prezioso che si erge in mezzo al campo. Buon esordio di, ottima prova disenza il fido Pezzella - che si è allenato al Dall'Ara prima della gara, cercando di recuperare in vista della Juventus - e niente di più.fa girare la squadra ma non basta: quando la Fiorentina imposta, almeno quattro giocatori sono schiacciati sulla linea difensiva avversaria, altri due agiscono da trequartisti a ridotto della milizia offensivo e si creano praterie desertiche in cui non ci sono movimenti, possibilità di passaggio o di trama.. Che ci sta, se i singoli ci fossero, o quantomeno rispondessero presente.La domanda sorge spontanea. Certo, lo staff li valuta tutti i giorni e possiede tutti gli strumenti a propria disposizione per analisi accurate e ponderate,In questo momento di difficoltà, queste soluzioni scalderebbero i tifosi e donerebbero un'alternativa imprevedibile, per gli avversari e la stessa Fiorentina. Che serva cambiare è sotto gli occhi di tutti: inventarsi qualcosa, spezzare un'inerzia preoccupante.: affronterà una squadra che non vince da oltre due mesi, il cui attaccante non segna da ancor prima e che nelle ultime cinque partite ha raccolto altrettanti pareggi, gettando al vento otto punti con le rimonte e insaccando il praticamente il 10% dei tiri realizzati.