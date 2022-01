Chi non avrebbe messo X2 o 2 fisso sulla schedina? Alla fine la X è arrivata, ottavo risultato utile nelle ultime nove partite, ed è pur sempre una Fiorentina che sa reagire, che non si spegne e che diverte.. E non può essere un alibi la giornataccia dell'arbitro, sulle sviste del quale abbiamo già scritto su questo portale. In questa rubrica si parla di viola, e la viola ieri ha buttato via tre punti per poi riprendersene uno con tutta la rabbia di un redivivo, che, a quanto pare, non può neanche far vedere chi è a chi lo ha preso di mira senza un motivo valido.In realtà possiamo capire: era in un magic moment, sembrava che ogni pallone entrasse, la possibilità di un altro gol ingolosiva. Ma un vero capitano, quale ha dimostrato di essere, deve capire quanto sia importante per un attaccante incamerare fiducia e segnare., e dunque se avessimo assistito ad un'altra partita. Perché sarebbe davvero cambiato tutto.E ci mancherebbe, altrimenti non sarebbe arrivato in prestito con diritto, ma ci sarebbero volute decine di milioni. Ma non è Vlahovic neanche come stile di gioco: il serbo gioca spalle alla porta, fa da sponda, si fa carico di una sorta di regia offensiva in azioni che poi lui stesso va a concludere;. Il suo esordio con la maglia viola, in, è negativo, ma impone la sospensione del giudizio. Se non altro perché la squadra che ha alle spalle deve imparare a capire che quando davanti non c'è Dusan, c'è lui. Buono un cross per Bonaventura, poco altro. Work in progress, in attesa di capire cosa succederà nel corso della prossima settimana.In questo momento tenere fuoriè difficilmente giustificabile. Dopo l', che solo a Verona ha avuto un sussulto di grinta e carattere, il numero 14 è entrato e, ancora una volta, si è fatto preferire di gran lunga al collega, per intensità e tempismo nelle giocate. Fa anche molti falli, mai pericolosi e alcuni utili, non è il timido che può sembrare ad una prima occhiata. Tenerlo in estate, nonostante la presenza di Duncan oltre a Castrovilli, è stata una scelta più che azzeccata.che ha dato il là alla percussione vincente di Sottil.Ci siamo sbilanciati, e continuiamo a credere che, in linea teorica, accedere alle Coppe sia possibile. Molto dipenderà dalloma il discorso, complici i balbettii della Fiorentina e delle romane, deve essere allargato anche a Verona e soprattutto al. Un arco di tempo in cui non è stata affrontata nessuna delle big, ma comunque una trafila importante di avversari non semplici da affrontare. La classifica lo dimostra. Anche battere l'Udinese nel recupero della gara rinviata il 6 gennaio potrebbe riabilitare la squadra di Italiano, specie in caso di KO contro la Lazio. Speravamo di poter essere più sicuri delle prospettive viola alla sosta di gennaio, ma il campionato, con le sue corse, ha ancora moltissimo da dire. E questo è un bene per gli spettatori neutrali, meno per quelli di fede gigliata, che in casa vedono una squadra e in trasferta un'altra.