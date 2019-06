Rimandato di ventiquattro ore per motivi logistici e organizzativi, il Consiglio d'Amministrazione più importante degli ultimi anni sta per prendere vita in casa Fiorentina. I Della Valle saranno collegati dall'estero, e l'ultima parola di Diego è attesa quindi in conference call. I consiglieri conosceranno le offerte presentate alla famiglia marchigiana per l'acquisizione del club.



Il giorno della verità, perché andare avanti così non è sostenibile. Qualcosa, stavolta, dovrà cambiare davvero. L'ultima stagione ha logorato definitivamente ogni tensione, portando a nudo il rapporto tra la piazza e la proprietà. Il campionato deludente e il rendimento degli ultimi mesi ha sentenziato il fallimento del progetto. E adesso è l'ora di svoltare, mettere un punto e ripartire. Vedremo cosa sceglieranno i Della Valle.



Senza ombra di tutto, la rivoluzione è alle porte. Dall'America al Qatar, soffia aria di cambiamento. Ma non è detto che i Della Valle si facciano subito da parte: valuteranno con attenzione le proposte, vedremo se in questa terra di mezzo i proprietari porteranno la nave in porto oppure tenteranno un timido rilancio. Oggi si decide il futuro di una Fiorentina che ultimamente ha perso molto.