CALCIOMERCATO

Chiediamo immediatamente scusa ai cultori del giglio sul petto, perché il paragone potrebbe essere considerato quasi blasfemo da queste parti. Eppure, la partita di Nicolò Fagioli contro la Juventus ha riportato alla memoria anni in cui nel centrocampo della Fiorentina giocava e disegnava calcio un mostro sacro come Borja Valero che, non a caso, a Firenze viene apostrofato comeVisione di gioco, qualità nel palleggio, tempi, ma soprattutto personalità e nessuna paura nel venirsi a prendere il pallone in zone pericolose e giocarlo in verticale, proprio come l'ex calciatore spagnolo. La copertina di una serata che entra di diritto e dalla porta principale nella storia della Fiorentina, già diventato pedina imprescindibile nello scacchiere di Raffaele Palladino.

Eppure, dopo una notte come questa, diventa quasi riduttivo parlare di singoli. Perché la Fiorentina, che ha letteralmente asfaltato e rimandato a Torino la Juventus con la coda fra le gambe, è stata semplicemente perfetta in tutte le sue parti: solida e puntuale dietro, reattiva a centrocampo, dominante sulle fasce e letale in attacco. Come detto, una serata magica in cui, ironia della sorte,. Anche se probabilmente qualcuno dovrà ricredersi.

- Uno è Fagioli, migliore in campo per distacco, lasciato partire per una ventina di milioni complessivi e capace di dominare contro un Koopmeiners pagato circa il triplo. L'altro è Mandragora, autore di un gol splendido e sempre più in crescita in una stagione che lo sta confermando su buoni livelli. Il terzo è Moise Kean, che, pur senza segnare, si è portato a spasso Veiga e Kalulu per tutto il match. Doveva essere la serata del grande ex Nico González, ma in realtà, quelli che si sono presi la scena sono stati gli ex in maglia viola. Allora, forse, per la coreografia messa in scena dalla Fiesole sarebbe stato più opportuno unper tutti i regali arrivati a Firenze, di cui Fagioli è solo l'ultimo.