Il ritorno in campo della Fiorentina, pur con la felicità di essere finalmente tornati a calcare il prato verde, non è andato affatto come i viola si aspettavano. La squadra di Iachini è ancora nel limbo, rischiosamente vicina alle zone rosse della classifica, e il primo obbiettivo è quello di raggiungere il prima possibile i 40 punti e la salvezza.Naturalmente la nota più lieta della gara è sicuramente il ritorno in campo di Franck Ribery, cervello e motore della Fiorentina, vero trascinatore dei viola. Dai piedi del numero 7 sono passate tutte le azioni più pericolose della squadra di Iachini, ed è stato l’unico capace di cambiare passo e trovare spazi nella chiusissima formazione del BresciaIl vero problema della Fiorentina è stato il commettere troppi errori, in una gara per lo più dominata, ma che ha visto tante piccole imperfezioni allontanare i viola dalla vittoria. La prestazione dine è l’esempio più chiaro, l’uruguagio, che è sempre stato un pilastro della sua squadra, prima ha concesso un rigore al Brescia, per poi farsi espellere ingenuamente, lasciando i suoi in inferiorità numerica per venticinque minuti. Anchesi è macchiato di alcuni errori grossolani, soprattutto quando dopo aver recuperato palla da Joronen non è riuscito ad inquadrare la porta, spalancata e senza portiere.