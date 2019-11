Franck Ribery è sicuramente il giocatore più rappresentativo della nuova Fiorentina targata Rocco Commisso, che ha puntato forte su di lui per rilanciare la squadra viola dopo l’acquisto della società. Il francese ex Bayern Monaco è sicuramente un nome altisonante del calcio mondiale e negli ultimi 10 anni ha scritto pagine importanti, sfiorando il pallone d’oro, e in pochi avrebbero scommesso che a 36 anni avesse accettato una sfida come quella della Fiorentina, figuriamoci che diventasse protagonista.



LEADERSHIP- Il numero 7 è sembrato fin da subito una pedina fondamentale nello scacchiere di Vincenzo Montella, che ha plasmato su di lui e Chiesa il 3-5-2, con i due gioielli come terminali offensivi, capace di caricarsi la squadra sulle spalle nei momenti di maggiore difficoltà. Nel giovane spogliatoio viola, con i soli Badelj e Boateng capaci di vestire i panni dei senatori, Ribery si è inserito come solo i grandi campioni sanno fare, diventando un modello per tutti. Fin da subito si è visto quanto la squadra in campo dipendesse da lui, e come i cali di rendimento coincidessero con la sua assenza dal terreno di gioco.



VERONA- Le tre giornate di squalifica, rimediate scioccamente contro la Lazio, non hanno fatto altro che palesare l’importanza di Ribery, con la tremenda sconfitta contro il Cagliari che si farà sentire e non poco sul morale della squadra. Domenica al Bentegodi torna in campo il numero 7, pronto a riprendere il suo posto in attacco, e finiscono le scuse per tutta la squadra, che dovrà tornare a vincere e convincere, per riprendere quel cammino che si è interrotto in Sardegna, fatto di gioco e risultati, che possono arrivare anche grazie ad un fenomeno assoluto come il francese.