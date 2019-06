Eccolo, Rocco Commisso. Davanti a un piatto di sushi ha limato gli ultimi dettagli negli uffici dei Della Valle e adesso si appresta a diventare ufficialmente il nuovo proprietario della Fiorentina. Vola dall'America a Milano, l'imprenditore calabrese, trasferitosi a dodici anni negli Stati Uniti per creare il proprio impero Mediacom.



Firenze attende l'ufficialità e saluta, non senza strascichi, i Della Valle. «È un ciclo che si chiude dopo 17 anni intensi. Gli ultimi mesi sono stati una sofferenza. Noi la Fiorentina l'abbiamo presa per passione e quando i tifosi ti contestano e vengono a protestare davanti ai tuoi negozi il segnale è chiaro», ha spiegato Andrea a 'Il Corriere della Sera. Un addio rivolto al futuro, perché i fiorentini non vedono l'ora di poter sfogare le proprie aspettative per tornare a sognare.



In attesa dell'ufficialità, le ultime carte sono in via di definizione. Un nuovo inizio per ripartire dopo annate tendenti al ribasso. La Fiorentina ha messo un punto e ripartirà. Commisso vorrà partire con il piede giusto e il nodo Chiesa sarà il primo da affrontare, perché arrivare cedendo il simbolo sarebbe un autogol, sebbene ci siano vari modi per uscire dalla vicenda. Go Rocco.