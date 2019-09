Per tutti i tifosi della Fiorentina c’è un appuntamento fisso, da segnare in rosso sul calendario, che fa trattenere il sospiro e aumentare a mille l’adrenalina, la gara casalinga contro la Juventus. Per i tifosi viola è sicuramente la partita dell’anno, come potrebbe essere il derby per Roma e Lazio, una gara carica di aspettativa, che a volte può valere una ampia fetta di stagione. Anche se l’atteggiamento può essere additato come provinciale, al cuore non si comanda, e per la Fiorentina, la gara contro la Juventus non sarà mai uguale alle altre, e mai come questa stagione le aspettative e i sogni dei tifosi viola devono prendere corpo contro la Signora.

L’estate delle due squadre è stata collegata da una questione che ha tenuto banco per larga parte della sessione di calciomercato, ovvero il possibile passaggio in bianconero di. Il talento di casa Fiorentinaprima della cessione della società viola a Commisso, salvo poi trovarsi, per poter coronare in futuro il suo sogno torinese, ma tutte le nubi che si sono assiepate intorno a lui sono pronte a diradarsi in caso di una grande prestazione contro i rivali di sempre.In questa situazione, inoltre, la Fiorentina si trova a guardare in faccia la realtà, trovandosi con 0 punti dopo due partite e la sfide contro la Juventus come spauracchio, con i bianconeri che regalano punti difficilmente.Serve fare punti, anche un pareggio con la Juventus cambierebbe il senso dell’avvio di stagione viola, che deve togliersi di dosso le paure dell’anno scorso e iniziare a costruire un futuro che appare, timidamente, radioso.