. Stavolta, però, è il giusto caso. Al netto del rigore concesso 'bonariamente' alla Fiorentina, se guardiamo intorno alla magistrale interpretazione dal dischetto di Veretout,, ma sono davvero poche, a mio modo di vedere:, con i giallorossi, è sempre meglio di zero;è il solito fenomeno solista,una diga;, dal canto suo, si è rivelato ancora una volta tra i più solidi, meritandosi, a mio mio modo di vedere, la palma di migliore in campo. Poi, altro? Magari l'ordinaria amministrazione della, unforse più avanzato e nulla più.Eh già,e la terza rimonta subita - la più amara, per situazione, svolgimento ed epilogo - è solamente il dato che trapela da una prestazione opaca,. Anzi, venendo tradita da quest'ultimi. I più evidenti riguardano i due estremi:. Prendersela con i singoli non è mai bello, specialmente perché le colpe, in una squadra, spesso vanno addossate alla coralità. Nel caso dell'argentino e del francese, però, parlano numeri e involuzioni:, oltre seicento minuti (seicento!) e anche contro la Roma è stato il festival dell'anonimato e degli orrori, e non tanto per quell'incomprensione davanti alla porta con Chiesa, quanto per la grazia divina che ha concesso il rigore, salvandolo dall'ennesimo controllo rivedibile; il portiere ha iniziato la sfida a suon d'indecisioni, è cresciuto nell'arco della stessa fino a. E Florenzi non ha perdonato.E se quelli elencati sono i problemi che risaltano maggiormente,. La Fiorentina e Stefano Pioli si affidano troppo all'invenzione del singolo. Ne sono dipendenti. Idea che potrebbe anche starci, una volta arrivati nei metri caldi,. Gli altri non sono pervenuti per i più svariati motivi e neanche Mirallas riesce a dare le garanzie che Pjaca non trova con qualche strappo a corrente alternata.. Per poter essere sereni e soddisfatti, Frosinone e Bologna dovranno rappresentare un "+6" nell'economia dei punti. Anche perché al 'Franchi', dopo le due trasferte, arriverà la Juventus dalla miglior partenza in Serie A.. Inconcepibile la gestione del VAR, figlia delle nuove interpretazioni. Rammarico per la vittoria sfumata in casa Fiorentina, preoccupazione anche per ciò che manca a novembre.. Certo, dal punto di vista del gioco Pioli potrà non essere Montella, ma se i singoli ti tradiscono nel tuo piano di gioco, è difficile andare a imporsi. A mio modo di vedere, i viola hanno patito in più frazioni di partite rispetto a quelle che elenca il tecnico - secondo tempo con il Torino - e, visto il calendario in trasferta, può anche starci.: ma, come detto, è stato anche il cammino a mettersi nel mezzo., naturalmente, e pregando in Chiesa, sperando che la vena sia sempre questa. E magari anche la Fiorentina splenderà.