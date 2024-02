Violamania: Sarri finisce a lezione. Italiano è la soluzione, non il problema

Filippo Caroli

Quella della vittoria contro la Lazio è una boccata d’aria fresca in alta montagna dopo essere stati in apnea fino a quasi lo svenimento: ossigeno puro. La Fiorentina torna alla vittoria, la seconda in un 2024 difficilissimo, battendo la squadra che l’aveva fatta dannare come nessun’altra nel corso delle ultime stagioni. Un trionfo importantissimo, al di là degli evidenti motivi di classifica, per risollevare umore e ambizioni a piazza e gruppo squadra in un periodo in cui si iniziava a respirare un filo di negatività. A regione, ci mancherebbe. E la missione è completamente riuscita, non tanto per il risultato in sé, ma per come la vittoria è arrivata.



LEZIONE DI CALCIO – La Fiorentina ha giocato una partita al limite della perfezione contro la Lazio di Maurizio Sarri. I viola hanno costretto gli ospiti ad una partita estremamente remissiva, col baricentro completamente schiacciato e, soprattutto, in balia degli eventi per la forza con cui Biraghi e soci hanno dominato nel gioco e nelle occasioni. Una vera e propria lezione di calcio moderno a cura di Vincenzo Italiano che era finito, anche lui, sul banco degli imputati per le difficoltà trovate dalla squadra nel corso dei primi due mesi dell’anno. E stavolta la Fiorentina ha battuto anche la sfortuna: nonostante quattro legni (!) colpiti ed un gol subito al primo tiro in porta della Lazio, lo spirito di gruppo (fondamentale mai mancato neanche nelle ultime settimane), ha permesso di portare a casa tre punti di platino.



IN SCIOLTEZZA – Quando una squadra viaggia sul velluto, per di più contro una diretta concorrente, è chiaro che a far la differenza sia stata la mano dell’allenatore. E Vincenzo Italiano ha dimostrato una volta in più di essere tutt’altro che un tecnico integralista. Anzi, una delle variabili tattiche che ha fatto saltare il banco è stata quella relativa alla posizione di Beltran, schierato in un ruolo più simile a una mezzala che a un trequartista, un vero e proprio inedito. Oltre tutto, la Fiorentina ha dimostrato che, quando i suoi calciatori più rappresentativi (Bonaventura, Arthur…) hanno il motore coi giri giusti, il gioco dell’allenatore funziona, eccome se funziona. E allora qualche riflessione più approfondita intorno ad Italiano va fatta, perché sembra più parte della soluzione che del problema.