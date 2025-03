Violamania: scelte coraggiose ma discutibili, un secondo tempo inaccettabile. Palladino è nel mirino

Giocare una volta ogni tre mesi non è semplice per nessuno. Men che meno se il tuo ritorno in campo coincide con una sfida da dentro o fuori in un momento delicatissimo della stagione. Non stupisce allora che in tanti abbiano storto il naso nel momento in cui Raffaele Palladino ha annunciato la titolarità di Pietro Terracciano nella trasferta di Atene contro il Panathinaikos mercoledì sera. L'ex Empoli non scendeva in campo da metà dicembre, quando difese i pali viola contro il Vitoria Guimaraes nell'ultima partita del maxi girone di Conference League. Vitoria Guimaraes, Panathinaikos di Rui Vitoria, nel mezzo, appunto, tre mesi senza partite che hanno trasformato i timori di una piazza in rabbia per le scelte dell'allenatore. Perché nella sfida dello Spyros Louis Terracciano è stato il peggiore in campo con responsabilità evidenti in almeno due dei tre gol subiti in Grecia dalla Fiorentina.

- E allora fra le critiche per una fase difensiva che non funziona e per un centrocampo che si spegne, nell'occhio del ciclone ci finisce, inevitabilmente, Raffaele Palladino. Il tecnico aveva chiesto un approccio violento alla partita, in realtà è stato il Panathinaikos ad azzannare la Fiorentina nei primi 20', forse impaurita da un clima estremamente caldo in una città che rappresenta ancora una ferita aperta per tutto l'ambiente viola. Eppure, nonostante tutto, col gioco e con l'orgoglio Ranieri e compagni erano anche riusciti a riacciuffarla con un uno-due che, per i 300 viola accorsi in Grecia, aveva il profumo dell'impresa. Ecco perché l'atteggiamento molle e rinunciatario messo in campo fin dal rientro in campo dagli spogliatoi è stato, francamente, inaccettabile. E se negli ultimi minuti i tifosi viola speravano che la partita finisse prima possibile per un passivo che rischiava di essere ancor più pesante, è ovvio che si accenda più di un campanello d'allarme.

Dopo tre sconfitte consecutive in campionato la Fiorentina aveva trovato una boccata d'ossigeno (seppur soffendo) contro il Lecce. Ma la vittoria coi salentini non ha, evidentemente, riacceso la scintilla. Adesso Palladino si gioca tutto in una settimana. Non tanto con la trasferta di Napoli, ma col ritorno contro il Panathinaikos giovedì al Franchi. Perché stavolta Firenze difficilmente perdonerà una altra serata di scelte discutibili e di atteggiamenti remissivi.