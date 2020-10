Il pareggio di Cesena contro lolascia un solco importante nella stagione della, e potrebbe essere uno di quei momenti spartiacque da cui derivano poi le sorti di una stagione intera. I viola si sono trovati quasi per caso avanti di due gol dopo quattro minuti, con l’unico compito di amministrare in tranquillità una gara che si era decisamente messa in discesa, fallendo miseramente.Una prestazione come quella del Manuzzi è sostanzialmente inaccettabile per la, che si è fatta rimontare fino al 2-2 ed ha rischiato di cadere e perdere la gara in più occasioni. Sarà molto difficile risalire la china, dopo soli quattro punti in quattro partite, anche perché questo pareggio ha riaperto la voragine di critiche e dubbi nei confronti di Iachini.La scorsa stagione fu definita dai dirigenti viola una stagione di transizione, a testimoniare che dopo una stagione passata a cavallo tra la mediocrità e la lotta per la salvezza le cose sarebbero cambiate drasticamente. Dopo un mercato di gennaio andato fortemente in quella direzione, la conferma di Iachini unita alla sessione estiva e l’inizio del nuovo campionato stanno lasciando all’ambiente viola l’amaro in bocca, viste le grandi premesse.