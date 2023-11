La questione è semplice quanto concisa. In un momento drammatico come quello che sta vivendo in queste ore la Toscana non si può e non si deve parlare di calcio. È una vera e propria catastrofe climatica quella che si è abbattuta sulla regione colpendo in maniera molto forte soprattutto le zone di Prato, Campi e alcune aree fra Empoli e Pontedera. Sette morti, ancora due dispersi, danni incalcolabili a strade, infrastrutture e edifici, oltre 9.000 famiglie ancora senza luce ed acqua. Firenze e i suoi dintorni non vivevano una situazione così drammatica dalla tremenda alluvione che colpì la città in quel nefasto 1966. Lo ha dichiarato lo stesso governatore della Regione Toscana Eugenio Giani che ha voluto inoltre fare un plauso alla Fiesole che ha lanciato un appello accorato quanto condivisibile: ‘Rinviate Fiorentina-Juventus!’



TRAGEDIA – Non è certo necessario sottolineare che cosa significhi Fiorentina-Juventus, soprattutto in un periodo come questo, per la piazza viola. Ma come detto, in questo momento passa tutto oltre, e se non si vuole dare ascolto alla Curva Fiesole, che si sta spendendo per fare il possibile nelle zone più martoriate del Pratese e del Campigiano, allora si dia ascolto alla voce delle famiglie che stanno piangendo un morto o che sono da giorni senza acqua né luce con la casa completamente inondata di fango e detriti. Possibile che si decida di convogliare centinaia di unità di polizia e di forze dell’ordine per gestire una partita di calcio in un momento del genere? Non sarebbe più utile portare braccia e forza lavoro per far fronte all’emergenza che i cittadini stanno continuando a vivere? Al momento, per la Lega Calcio non paiono esserci dubbi sulla possibilità che la gara si giochi. Un qualcosa che in questo momento stride terribilmente con quello che la Regione sta vivendo. Anche se si tratta di Fiorentina-Juventus.