Violamania: se Palladino e Pablo Marì sono sinceri, allora c'è poco da esser positivi

Getty Images

"Abbiamo fatto un'ottima partita, stiamo crescendo e ho fatto i complimenti ai ragazzi". Ha esordito così Raffaele Palladino ai microfoni di Dazn dopo la partita persa contro il Napoli per 2 a 1. Se possibile,: "Meritavamo il pareggio, abbiamo fatto una grande prestazione. Andavamo a tremila".Quella in terra campana è stata la quinta sconfitta nelle ultime sei partite per la Fiorentina che, adesso, si trova all'ottavo posto in classifica in campionato, cavalcata dalla Roma che distava 15 punti e tallonata dal Milan protagonista in negativo con una stagione disastrosa. Viene spontaneo allora farsi un paio di domande sulle dichiarazioni post gara dei protagonisti viola. Si tratterà delle

Perché una squadra dal blasone e con gli obiettivi che ha la Fiorentina non può in alcun modo permettersi di accontentarsi di una sconfitta netta (non nel risultato ma nella prestazione) contro il Napoli. E se davvero Palladino e, ancor di più, Marì sono stati sinceri,