Violamania: servono riflessioni ma non c'è tempo. Ora la stagione della Fiorentina rischia di diventare anonima

Se volessimo stilare una classifica delle parole che sono state pronunciate il maggior numero di volte dai dirigenti della Fiorentina e dai suoi tesserati nel corso di questa stagione, non abbiamo alcun dubbio su quale occuperebbe la prima posizione: "ambizione". Un termine che è diventato un vero e proprio mantra all'interno delle stanze del Viola Park. Quello che rischia però oggi la Fiorentina è l'esatta antitesi dell'ambizione:La Fiorentina esce, tutto sommato con merito, dalla Conference League ad un passo dalla finale. E sarebbe sbagliato farne un dramma. Perché il Betis ha dimostrato di essere una squadra di assoluto livello, ben allenata e, soprattutto, con delle grandi individualità. La Viola se l'è giocata assolutamente alla pari ed è capitolata solo ai supplementari.E allora perché a Firenze imperversa il malcontento in queste ore? Torniamo al punto di partenza e ad una stagione chesoprattutto per un cammino in campionato che ha visto i Viola dilapidare punti su punti in gare assolutamente alla portata. Questione, questa, che dovrebbe portare ad alcune riflessioni per cui, però, non c'è tempo.

Perché dopo la cocente delusione di ieri, la Fiorentina ha l'obbligo tassativo di rialzare la testa e tramutare lo sconforto in rabbia positiva in vista dei prossimi impegni in campionato. L'input della società è stato chiaro, con una rosa, a detta del presidente Commisso, che è la migliore mai avuta a disposizione da parte di questa proprietà. Finisse adesso la stagione, la Fiorentina sarebbe fuori da tutto. E questo, per il livello della squadra attuale, non sarebbe accettabile.