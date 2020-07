Per dovere di cronaca, la prima frazione era stata decisamente più a marchio rossoblù, con la squadra di Mihajlovic che ha sbagliato due limpide palle gol, per poi sciogliersi nel torrido caldo del Franchi nella ripresa, lasciando spazio alle folate della Fiorentina. Iachini sorprende nuovamente tutti, lasciando fuori ancora Vlahovic e risparmiando Ribery, neanche in panchina a causa di un problemino, per schierare Chiesa da attaccante in tandem con Cutrone.Il numero 25, dal canto suo, risponde da campione, realizzando la sua prima tripletta in Serie A (ne aveva già segnata una in Coppa Italia contro la Roma). In partite come quelle di ieri, viene da chiedersi cosa sia successo a Chiesa nel resto della stagione, visto che il ragazzo, con facilità, è stato capace di bucare la difesa rossoblù in tutti i modi, di astuzia, di forza e di precisione, ricordando a chiunque lo stesse guardando, perché è ancora uno dei giocatori più chiacchierati sul mercato.Dopo una prestazione come quella di ieri, con il numero 25 viola sempre con il sorriso sulle labbra, pronto ad andare a scherzare con Ribery dopo il terzo gol ed abbracciare Iachini, è giusto prosi una domanda.La Fiorentina è sempre più vicina alla tanto attesa rivoluzione estiva, che partirà probabilmente subito dopo l’ultima gara di campionato, a Ferrara contro la Spal domenica prossima, e il futuro di Chiesa rimane ancora un rebus.