La partita contro l’Atalanta è stata veramente dura per la Fiorentina di Beppe Iachini, che specialmente nel primo tempo, ha subito una severa lezione di calcio.I due sono senza dubbio le sorprese più liete di questa stagione della Fiorentina, che in un’annata così difficile, si è assolutamente affidata a loro per non sprofondare mai. Uno con le use parate è sempre più decisivo ogni domenica che passa, e ieri ha evitato un passivo molto più pesante, l’altro ha raggiunto quota 15 gol acciuffando con caparbietà il pareggio.Il ritorno di Rocco Commisso a Firenze lascia intuire che il tempo delle grandi manovre si avvicina in casa viola, e se ne sente il bisogno., il pilastro attorno a cui creare una rosa importante, sempre a patto che Commisso abbia ancora la voglia di far diventare grande la Fiorentina.Dall’Atalanta la Fiorentina di Commisso può e deve imparare tante cose, innanzi tutto come si costruisce un progetto sportivo molto ambizioso partendo da poco, e poi come fare a valorizzare i giocatori di talento già presenti in rosa. Mancano 8 giornate alla fine della stagione, e la squadra non è ancora matematicamente salva, ma l’aria di rivoluzione si inizia già a percepire.