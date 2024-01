Violamania: sugli esterni così non si può! Ma il carattere salva di nuovo tutti

Sarebbe sbagliato non ammettere che la Fiorentina, in questo momento, sta vivendo una certa flessione per quello che riguarda il gioco espresso. Al di là dei risultati, che tutto sommato sono stati positivi nell'ultimo periodo, la Fiorentina è spesso apparsa sulle gambe e meno brillante rispetto a quanto non avesse fatto vedere durante i primi mesi della stagione 2023/2024. Non ha fatto eccezione la partita di ieri, che i viola hanno giocato e pareggiato con una gagliarda Udinese. Una buonissima Udinese, appunto, come peraltro si era già vista all'andata che ha messo in campo una grande prima frazione costringendo la Fiorentina più ad una gara in copertura rispetto ad una partita propositiva sul piano offensivo. La sensazione, è che per la Fiorentina si sia trattato più di un punto guadagnato rispetto che a due punti persi. E come spesso è accaduto in queste settimane, sono stati il carattere e lo spirito di squadra a salvare capra e cavoli.



INDIFENDIBILI - La Fiorentina continua a presentare alcuni difetti che stanno purtroppo costando punti e prestazioni. Il problema principale, però, è che in questo momento la situazione sugli esterni per mister Vincenzo Italiano è sportivamente drammatica. Al netto delle assenze di Nico Gonzalez, Sottil e Kuouamé, il rendimento dei sopravvissuti è obiettivamente e ampiamente al di sotto delle aspettative. Parliamo di Brekalo e Ikoné, con quest'ultimo che avrebbe dovuto lanciare segnali di risveglio dopo l'infortunio di Nico. Nulla di tutto questo, per l'ennesima volta la viola ha giocato una partita con le ali tarpate. Un allarme che Vincenzo Italiano aveva già lanciato a suo tempo, chiedendo a gran voce un esterno da inserire in rosa in tempi brevi nel mercato di gennaio. Appello che, almeno al momento, non è stato raccolto. Ma la Champions non aspetta e la Fiorentina continua ad essere in emergenza. Di certo la Supercoppa verrà affrontata con questi effettivi...