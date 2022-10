La vittoria di misura di ieri contro il Basaksheir ha permesso alla Fiorentina di mettere finalmente in cassaforte la qualificazione al turno ad eliminazione diretta della Conference League. I viola molto probabilmente arriveranno secondi proprio alle spalle dei turchi, dovendo quindi affrontare il playoff con le retrocesse dall’Europa League, e questo complicherà un po’ la stagione ma la prestazione in campo è stata tutto sommato sufficiente. La squadra viola nonostante l’avvio schock ha preso il controllo della partita creando occasioni su occasioni, ed il risultato finale non dimostra la reale mole di gioco creata dagli uomini di Italiano.



INCUBO GOLLINI – Una delle noti più negative della serata è senza ombra di dubbio l’ennesima papera di Pierluigi Gollini. Dopo quanto fatto all’andata l’ex Atalanda ha dimostrato che quando vede il Basaksheir va nel pallone. Anche ieri sera le colpe non sono soltanto sue, le responsabilità sono infatti da dividere con Mandragora e Milenkovic che tengono in gioco Aleksic, ma è ormai chiare che il numero 69 difficilmente potrà invertire le gerarchie tra i pale. Terracciano ringrazia.



TRA GOL E POLEMICHE – Gran parte dei meriti per il risultato di ieri vanno ovviamente a Luka Jovic, autore della doppietta che ha permesso ai viola di tornare a vincere. Il serbo, che in occasione dei gol è tornato ad esultare con le mani vicino alle orecchie, ha però sbagliato ancora troppi i gol e i tifosi della Fiorentina non glielo hanno perdonato, fischiandolo al momento del cambio con Cabral. Ora si può anche discutere sul fatto di quanto sia utile questa polemica, soprattutto in un momento in cui la Fiorentina ha estremo bisogno di vincere, ha estremo bisogno di segnare, ha estremo bisogno dei suoi attaccanti.