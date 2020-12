La Fiorentina, già in grande difficoltà visti i risultati negativi che continuano ad arrivare e un ambiente sempre più in subbuglio, ha messo nel mirino la sfida contro il Genoa. Dopo 8 punti in 9 giornate, i viola non possono sbagliare la gara contro i liguri, con l’unico obbiettivo di portare a casa tre punti ed allontanarsi dalla zona rossa della classifica, che si è fatta pericolosamente vicina.L’allenatore di Orzinuovi è sicuramente la figura intorno a cui gira il progetto di rilancio della Fiorentina in questa stagione, in un momento dove mancano leader nello spogliatoio, è il tecnico ad unire tutti sotto la sua figura. Proprio per questo aumentano le difficoltà di una gara che inizia ad avere il sapore di spareggio, visto che la Fiorentina dovrà fare gruppo anche senza il suo comandante.Prandelli stava lavorando molto con i suoi attaccanti, che in questo momento compongono il reparto più deludente della squadra. Con due soli gol segnati tra Vlahovic, Cutrone e Kouame, serve un pronto riscatto per il reparto offensivo, e la sfida contro il Genoa potrebbe essere l’appuntamento giusto