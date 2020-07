La Fiorentina è tornata alla vittoria dopo quasi 200 giorni, e questa è già di per sé una notizia molto importante. Al Tardini, su un campo assolutamente non facile, la Fiorentina riesce a portare a casa i tre punti con una prestazione convincente, non bella ma sicuramente solida, con Iachini che aveva schierato una formazione inedita, ma che ha portato i suoi frutti.Il gruppo viola ha dimostrato una grande forza, soprattutto mentale, dopo una settimana davvero complicata. L, che arrivava da un punto in tre partite e aveva bisogno di vincere a Parma ad ogni costo. Le reazioni di Barone e Commisso ai tanti rumors sono una testimonianza forte di come in questo momento l’ambiente fiorentino abbia bisogno di concentrarsi solo sul campo e sui risultati, che in stagione sono stati altalenanti.Nonostante le tante distrazioni, Iachini è riuscito a far rendere in campo al massimo la squadra, strappando un risultato positivo da un campo difficilissimo.Difficilmente sarà lui l’allenatore della prossima stagione, ma il suo lavoro è stato prezioso, e portare questa squadra ad una rapida e tranquilla salvezza non è un lavoro così scontato.