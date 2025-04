Violamania: tre punti senza Kean valgono doppio. Ma il Milan complica i piani

Getty Images

Fiorentina in trasferta contro una squadra come il Cagliari che lotta per la salvezza, orfana di Kean, il proprio calciatore di maggior talento che ha dato forfait a poche ore dal fischio d'inizio. Firenze aveva già iniziato a vedere vecchi fantasmi che hanno cominciato a prendere sempre più forma dopo il gol di Piccoli arrivato in avvio di gara. E invece la Fiorentina è proprio lì che si è rialzata con una prova di grande carattere andandosi a prendere tre punti fondamentali nella corsa all'Europa.se pensiamo che i viola hanno dimostrato che sì, c'è vita oltre Kean e che questa squadra è in grado di fare grandi prestazioni anche contro squadre più piccole, un tabù che ha contraddistinto tutta la stagione gigliata.

Tre punti che rilanciano prepotentemente la Fiorentina nella corsa all'Europa che conta e con la classifica che oggi ci racconta di una viola a soli 4 punti dal quarto posto Champions e con la consapevolezza di avere un calendario, tutto sommato, alla portata. E allora Kean, rientrato a Parigi per motivi personali, potrà anche permettersi di rientrare con calma, vistaa fianco di Gudmundsson e il ritorno a pieno regime di, già arrivato al sesto centro stagionale. Peccato solo per ciò che è accaduto in Coppa Italia.

- Già, perché il passaggio del turno del Milan in finale di Coppa Italia rischia di diventare un problema per le squadre in lotta per le posizioni europee. Se infatti i rossoneri dovessero trionfare nel torneo sarebbero di diritto qualificati alla prossima Europa League. A quel punto, ipotizzando che i rossoneri restassero fuori dai primi sei posti in campionato, soltanto la quinta piazza garantirebbe l'accesso all'Europa League con la sesta classificata che andrebbe in Conference League. E allora la Fiorentina, a maggior ragione, non può permettersi di fare passi falsi.