STERILI - Quel che maggiormente ha preoccupato nel derby toscano in casa viola è la quasi totale sterilità offensiva vista durante i 90 minuti. Con il 72 percento di possesso palla (!) la Fiorentina non è stata capace di creare una sola occasione da rete. L'Empoli, con il 28, ben 4. Difficile aggiungere altro a numeri che sono piuttosto esplicativi. Sul banco degli imputati ci è inevitabilmente finita una difesa in evidente difficoltà per tutto l'arco della partita ma anche un reparto d'attacco che, per l'ennesima volta, non è riuscito a far male.

A SECCO - Tredici sono le partite che la Fiorentina ha giocato in stagione. Una sola la rete arrivata da parte dei centravanti, quella di Nzola contro il Cagliari a risultato ben piu che acquisito. Un bottino magro che, a questo punto della stagione non può che certificare che esista in maniera inequibocabile un problema attaccanti. E se Beltran ha ancora dalla sua un certo numero di alibi, lo scarso rendimento di Nzola non può che spingere ad alcune riflessioni. Se non hai in rosa una punta capace di toglierti dai guai quando le cose si fanno più difficili, diventa ostico pensare ad un piazzamento Champions, anche se la classifica resta ancora meravigliosa.

La doccia non è stata fredda ma glaciale. Due settimane fa c'era una Fiorentina che vinceva con pieno merito sul campo dei campioni d'Italia, oggi ce n'è una che perde con altrettanto merito contro una squadra capace di segnare un solo gol in 8 partite. Eppure per i tifosi viola più attempati questa è stata tutt'altro che una sorpresa. Quella vissuta ieri sera è stata la più classica delle serate da Fiorentina. Quella viola è una piazza che storicamente, per motivi che in parte sfuggono alla nostra comprensione, manca quasi sistematicamente l'appuntamento con il. E le partite sulla carta più semplici, quelle che la squadra è obbligata a vincere, sono quelle in cui spesso volentieri inciampa cadendo in maniera rovinosa. Se poi alla ricetta aggiungiamo anche un Empoli con un secchio di motivazioni in più, il risultato non poteva che essere questo.