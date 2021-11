Colpo su colpo. Per 70 minuti, la Fiorentina ha meritato il pareggio che stava maturando all'Allianz Stadium contro la Juventus. Un'occasionissima per, le folate di, la difesa che bene o male tiene botta. Poi Milenkovic sbaglia un paio di entrate e un punto guadagnato evapora sotto i colpi di(traversa premonitrice) e, proprio gli ex viola. Un ingresso provvidenziale, quello del colombiano, che evidenzia se mai ce ne fosse bisogno, comeQuelle che si metterebbese ne avesse, dopo essersi girato verso la propria panchina.: perchéè perso da qualche parte tra un affaticamento e una contrattura, eè incappato nella positività al Covid. Non che se il primo fosse stato disponibile, sarebbe stato di chissà quale utilità, ma vedere, un primavera,. La difesa è ben guarnita (e menomale, poi ci torniamo), il centrocampo ha tante soluzioni, maNon ce ne voglia Italiano, che deve aver visto nella prova diuna stanchezza, una stortura che da fuori non si è percepita., perché la Fiorentina ha perso geometria e. Un cambio conservativo quando ancora non era il caso di conservare. Semplicemente, Amrabat è un pesce fuor d'acqua. Non è una mezz'ala, e Italiano ha ragione, non è un vertice basso, e Italiano ha torto quando gli assegna quel ruolo.cosa che durante il mercato estivo ci è stata fatta capire a più riprese., torna presto, per favore. Anche solo per fare la riserva di Torreira.Questo potrebbe essere il dialogo nel riscaldamento prima di Fiorentina-Milan, il 20 novembre.non hanno mai giocato insieme, da coppia centrale, in campionato né in amichevole, visto che il serbo è arrivato dopo il ritiro di Moena e non è sceso in campo se non alla quinta di campionato contro l'Inter, quando il suo compagno fu Milenkovic. Lo stessoche ieri si è fatto ingenuamente espellere, cosa che, sommata alla quinta sanzione per(buffo gioco di parole), costringerà Italiano a lanciare nella mischia il tandem inedito Igor-Nastasic, due mancini di riserva controe compagni. "Suvvia, almeno potranno provare l'intesa nei giorni di sosta"... Purtroppo no:, e quindi gli allenamenti insieme a Igor saranno pochissimi. Per fortuna, dicevamo, che la difesa viola è adeguatamente rifornita. A differenza di altri reparti...