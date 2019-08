La Fiorentina ha vinto la prima gara stagionale, 3-1 contro il Monza di Brocchi, tornando al successo al Franchi che mancava dal 7-1 contro la Roma, anche quello arrivato in Coppa Italia, lo scorso gennaio. Il risultato, però, maschera le grandi lacune che la squadra di Vincenzo Montella ha evidenziato, e i segnali negativi in vista della difficile gara di debutto in campionato di sabato prossimo, contro il Napoli. I viola, infatti, non sono apparsi né brillanti fisicamente né rodati nei movimenti e negli automatismi richiesti dal mister.



VLAHOVIC- A salvare la Fiorentina è stato Dusan Vlahovic, attaccante serbo classe 2000, entrato in campo a dieci minuti dalla fine della gara e con i suoi in svantaggio, capace di segnare due gol e regalare un assist. La giovane punta non è stata la sola mossa azzeccata di Montella, che ha inserito Montiel, altro 2000, per Sottil, con il giovane spagnolo che ha confezionato i due palloni tramutati in gol dal compagno slavo. È stata dunque la linea verde a salvare i viola, che hanno mostrato però carenze di attenzione sul gol subito, e anche pesanti lacune a centrocampo, con un Benassi molto sottotono.



MERCATO- La spinta finale a questa squadra deve darla Daniele Pradè, che dopo i primi intelligenti acquisti deve ingranare la marcia e regalare a Firenze almeno un colpo di alta caratura. La Fiorentina ha un grande bisogno di un esterno sinistro titolare di qualità ed esperienza, che possa cambiare le partite nel presente e far crescere i giovani talenti del vivaio, come può essere il tanto chiacchierato Ribery. Nel frattempo il campionato ed il Napoli si avvicina, e la giovane viola deve sgombrare la testa e lasciar correre la fantasia, che sicuramente non manca ai ragazzi di Montella.