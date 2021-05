Con la inaspettata vittoria di ieri contro la Lazio, la Fiorentina può pensare davvero di essere salva. E dopo tutta una stagione passata a rincorrere, riuscirci contro una delle migliori squadre del campionato è motivo di grande soddisfazione per mister Iachini. Il tecnico viola, che più volte ha detto di aver trovato la squadra in condizione disastrosa a livello mentale, è riuscito a pieno nel compito di salvare la Fiorentina, anche quando le cose sembravano aver preso una bruttissima piega.E se la Lazio schierava attaccanti temibili, compresa la scarpa d’oro Ciro Immobile, l’unico grande mattatore della gara è stato Dusan Vlahovic, che ha fatto fare una figuraccia all’attaccante campano.Nel 2021 ha segnato 17 gol, ed in Europa solo due giocatori hanno registrato più marcature e non si tratta di due giocatori a caso, ma di Lionel Messi (21) e Robert Lewandowski (22). In una sola stagione, il giovane Dusan, è passato da essere una riserva a uno dei migliori attaccanti della Serie A– La palla, metaforicamente e non solo, passa a Rocco Commisso. Dopo la partita di ieri ha ricordato i video diventati virali dei suoi palleggi con Vlahovic, e chissà che durante quelle sedute di allenamento non abbiano anche parlato di futuro. Commisso ha fatto capire che le risposte arriveranno dopo la gara contro il Cagliari, e non sono poche quelle che aspetta il popolo viola. Oltre alle nuove figure dirigenziali, il nuovo allenatore e una squadra comunque da rifondare,