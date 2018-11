Meteora della Juventus, Nicklas Bendtner torna a prendersi le prime pagine dei giornali, ma non per meriti sportivi. L'attaccante danese infatti è stato condannato a 50 giorni di carcere per l'aggressione a un tassista: lo scorso settembre a Copenaghen infatti, dopo una notte in un night club Bendtner aveva preso a pugni e calci un tassista, rompendogli la mandibola. Oltre alla reclusione, la sentenza obbliga la punta del Rosenborg a risarcire il conducente con 11300 corone (circa 1500 euro). L'avvocato di Bendtner, Anders Nemeth, annuncia ricorso: "Nicklas, ovviamente, sarebbe stato licenziato. Pertanto, abbiamo scelto di appellarci al verdetto. Siamo lieti che la sentenza sia di 50 giorni e non dei tre mesi che il pm aveva richiesto. Non siamo d'accordo con la decisione, specialmente riguardo ai calci".