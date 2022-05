Questa mattina, al Thames Magistrates Court di Londra, è andato in scena il processo nei confronti di Kurt Zouma per maltrattamento di animali. Galeotto fu il video, messo sui social da parte del fratello, in cui il difensore del West Ham maltrattava il suo gatto.



IL PROCESSO - Il nazionale francese si è dichiarato colpevole nei confronti dei due capi di imputazione, "per aver causato sofferenze vane a un animale, prendendo a calci e schiaffeggiando un gatto" in violazione della sezione 4 sottosezione 1 dell'Animal Welfare Act 2006. La terza accusa, per non aver "protetto l'animale che subisce lesioni o malattie dal dolore” in violazione della sezione 9, è stata ritirata. La corte si aggiornerà il primo giugno per decidere la condanna definitiva.