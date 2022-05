Concetta Viola è una delle streamer più popolari d'Italia: 'Imviolet_' ha conquistato 594.66 follower su Twitch che intrattiene ogni giorno con diverse attività, dai workout per mantenere una forma fisica mozzafiato alle partite a Call of Duty Warzone, fino a Twister e ASMR.



Anche con il calcio, perché la sexy streamer è una grande tifosa del Napoli e spesso accompagna le partite degli azzurri con un commento in diretta, senza dimenticare le partecipazioni come opinionista in diversi programmi Twitch. Tifa Napoli, ma non disdegna i colori rossoneri e nell'ultimo post su Instagram sfoggia una mise provocante, camicetta e una gonna con i colori del diavolo: "Quanti tifosi del Milan ci sono?".



