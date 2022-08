Si chiama Violet Summers una delle ultime "sensation" made in USA. Modella, fotomodella, attrice, viaggiatrice, sportiva, ha raggiunto quota 13,8 milioni di follower con il suo solo account instagram.



Bellissima, si descrive com un "unicorno alto 5 piedi" (poco più di 1 metro e 50) fatto di curve mozzafiato e un sorriso che incanta. Adora lo skate, ma anche il calcio come dimostrano alcuni dei suoi post in un rettangolo verde. La conoscevate? Eccola nella nostra gallery.