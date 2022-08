La Fiorentina è uscita dal Castellani di Empoli con un punto dopo una partita che lascia molti rimpianti ai viola. Impossibile negare che Italiano non avesse già in testa l’importantissima sfida di giovedi contro il Twente, e la formazione titolare ne è a dimostrazione: il tecnico ha cambiato 9/11 della formazione scesa in campo nella gara di andata di solo 3 giorni prima. In quanto a turnover l’allenatore sta continuando sulla stessa falsa riga della scorsa stagione, riuscirà anche quest’anno a massimizzare il rendimento di ogni singolo giocatore? Per il momento non è così.



MANCA IMPREVEDIBILITA’ - Quest’anno la Fiorentina è troppo leggibile, il suo gioco ormai è conosciuto da tutti e questo si può rivelare un ennesimo ostacolo. Anche l’Empoli di Zanetti, tramite un’attenta applicazione tattica e un pressing asfissiante, riesce a bloccare ogni azione viola limitando le controffensive viola senza troppi affanni. Tanto possesso, un po’ di confusione, per tenere lontano dalla porta di Gollini, che riesce comunque a mantenere per la prima volta la porta inviolata, gli azzurri. Troppo imprecisa nella costruzione la squadra di Italiano, con pochi guizzi e tanti errori, anche nell’interpretazione delle situazioni di gioco. L’unico a confermarsi fondamentale è Sottil, che conferma gli enormi progressi delle ultime settimane, per giovedi però servirà sicuramente una scossa.



MEGLIO 11 VS 11 – Un dato preoccupante che arriva da queste prime due giornate di campionato della Fiorentina è quello relativo all’incapacità di sfruttare la superiorità numerica. Lo scorso anno in 11 contro 10 questa squadra prendeva il sopravvento mentre in questa stagione, sia con Cremonese che Empoli, ha sempre faticato. Solo la doppia inferiorità numerica porta l’Empoli a rintuzzare nella propria area: fino a quel momento nessuno si era accorto che i viola avevano un uomo in più. Chiaramente siamo ancora ad Agosto, e quindi ci sarà ancora molto tempo per migliorare, ma in vista del Twente arriva la necessità di essere più concreti.