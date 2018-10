L'ex attaccante del Milan Pietro Paolo Virdis è intervenuto alla Rai parlando del derby di domenica sera: 'L’Inter ha qualcosa in più perchè ha fatto acquisti importanti, mentre il Milan è cresciuto molto in attacco con l’arrivo di Higuain. Mi piacerebbe vederlo insieme a cutrone, ma purtroppo sono i soli centravanti in rosa. Gattuso è alle prime armi, ma dalla sua ha la crescita della squadra l’anno scorso, mentre ora deve confermarsi. Chi decide il derby? Mi auguro Cutrone, amo molto questo ragazzo cresciuto nella Primavera'.