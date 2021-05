“Ho il mal di testa, tanta stanchezza e mi sono presa un bello spavento. Però sono sempre viva”, questa la dichiarazione dia seguito della sua dimissione ospedaliera.La notizia arriva dadove domenica 9 maggio la giovane 23enne, tirocinante medica, ha vissuto una vera e propria disavventura.L’importante scoperta è infatti emersa facendo un’analisi sul flacone da 0,45 millilitri non diluiti che conteneva le sei dosi di vaccino, riscontrando cheAd ammettere il suo sbaglio, è stata l’infermiera di turno, la quale afferma: “Ho preso il flacone e ho riempito la siringa, convinta che la soluzione fosse già stata diluita poi, dopo aver inoculato la dose, mi sono accorta che c’erano altre cinque siringhe e ho capito che il vaccino non era stato diluito come da procedura.”. Aggiunge poi dichiarando che fosse convinta che la diluizione fosse già stata eseguita. L’infermiera sotto choc e dispiaciuta per il suo sbaglio ha deciso di prendersi qualche giorno di permesso seppur nel frattempo, sia Virginia sia sua mamma, abbiano deciso di perdonarla sottolineando la stanchezza che il personale sanitario sia costretto, da mesi ormai, a dover affrontare.Tuttavia, nella sfortuna Virginia risulterebbe stare meglio e dall’ospedale Noa di Massa, luogo dell’accaduto, spiegano che le sperimentazioni su volontari umani del Pfizer hanno dimostrato la tollerabilità sino a quattro dosi, mentre oltre a questo quantitativo non ci sono certezze sugli effetti collaterali.