Il ds del Borussia Mönchengladbach, Roland Virkus, ha parlato a Sport Bild della situazione di Julian Weigl: "Riscatto? Non possiamo spendere 15 milioni. Abbiamo dato a Julian una prospettiva chiara per questa stagione e ha fatto molte rinunce. Solo così il prestito è stato possibile. Il Benfica ha voce in capitolo in questa situazione. Se Julian farà bene, faremo di tutto per tenerlo con noi. Tuttavia, non è più possibile investire grandi somme di denaro".