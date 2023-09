E' costato carissimo a Gennaro Volpe il KO incassato ieri sera nel derby del Tigullio dalla sua Virtus Entella in casa contro il Sestri Levante.



Dopo una notte di riflessione la dirigenza del club chiavarese ha infatti deciso di sollevare dall'incarico l'ex centrocampista che era alla guida della squadra dall'aprile 2021. Al suo posto, per il momento, è stato promosso dalla Primavera Massimo Melucci, che già nel pomeriggio di oggi ha diretto il suo primo allenamento.



Probabile, tuttavia, che nei prossimi giorni l'Entella possa decidere di affidarsi a un nuovo tecnico. Tra i papabili spiccano i nomi di Fabio Gallo e Silvio Baldini, oltre alla suggestione Pippo Inzaghi, fresco di rescissione di contratto con la Reggina dopo la caduta in Serie D del club calabrese.