Virtus Entella-Ternana: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Da spareggio promozione, a partita senza scopi di classifica. La, già promossa, nell'ultima giornata del Girone B di Serie C riceve la visita di unamatematicamente seconda che nelle ultime settimane ha perso il duello al vertice coi liguri, vedendo sfumare l'occasione di giocarsi il salto di categoria in quello che molti pensavano sarebbe stato l'incrocio decisivo ai fini dell'assegnazione del primo posto finale.Tutto ciò che c'è da sapere su Entella-Ternana: data, orario, formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.Virtus Entella-Ternana sarà visibile in diretta tv in chiaro su Rai Sport (canale 58 del digitale terrestre) e in pay per view su Sky Sport (252 di Sky).

Virtus Entella-Ternana, in diretta streaming, sarà invece disponibile su NOW, RaiPlay e Sky Go.