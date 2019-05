ll portiere classe '89 Andrea Paroni si lega ulteriormente alla Virtus Entella: in forza ai liguri dal 2008, era in scadenza il prossimo 30 giugno e la formazione appena tornata in Serie B ha ufficializzato il rinnovo dell'estremo difensore. Intanto il presidente Antonio Gozzi, attraverso il sito ufficiale, ha commentato: “Posso dire che Andrea abbia firmato a vita con l'Entella. E' una bandiera in carne e ossa. Ha dimostrato di custodire quei valori che sono alla base del nostro modo di fare calcio. Ci siamo incontrati e in pochi minuti ci siamo dati la mano. E' un onore averlo con noi, un privilegio di cui siamo orgogliosi. Una persona vera, un grande professionista. Questa sarà sempre casa sua”.