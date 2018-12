"La VIS PESARO1898 comunica che quanto dichiarato dal signore Roberto Bizzocchi (ieri sera durante l’intervista a “Isenzagiacca” in diretta Facebook) NON RAPPRESENTA in alcun modo il pensiero della Proprietà e dei dirigenti della Vis Pesaro" si legge sul sito ufficiale biancorosso.



"A riguardo è stato convocato in serata un C.d.A. straordinario per la valutazione di quanto dichiarato e gli opportuni interventi. Il presidente Marco Ferri ribadisce che la partnership tecnica con U.C. Sampdoria è nato per il merito e grazie agli eccellenti rapporti con il Presidente Massimo Ferrero ed è profondamente dispiaciuto di quanto accaduto".

Come era prevedibile, le dichiarazioni del copresidente della Vis Pesaro Roberto Bizzocchi su Massimo Ferrero ("non conta nulla in società") hanno immediatamente suscitato grande clamore a Genova, sponda. A stretto giro di posta è arrivato anche il comunicato ufficiale di scuse da parte del club marchigiano, indirizzato a Corte Lambruschini.