Vis Pesaro, incredibile salvezza in C: 4-3 al 95’ con super Pucciarelli. Sbaffo non basta, Recanatese giù

33 minuti fa



Finisce 4-3 la gara di ritorno dei playout per la Vis Pesaro che al 95’ conquista una salvezza da film ai danni della Recanatese. Decide un gol di Manuel Pucciarelli nel recupero, dopo che gli ospiti per tre volte avevano neutralizzato il vantaggio della Vis, con uno scatenato Alessandro Sbaffo; ma il gol che vale la salvezza e una stagione è dell'altro ex Chievo, l'ex pretoriano di Sarri nell'Empoli dei miracoli. Vis salva, Recanatese in serie D.