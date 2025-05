Vis Pesaro-Pescara: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

Una delle rivelazioni di questi Playoff di Serie C è senza dubbio la, giunta al secondo turno della fase nazionale dove ora dovrà vedersela col. Gli abruzzesi hanno eliminato col brivido il Catania, mentre i marchigiani hanno compiuto il colpo grosso vincendo a Rimini: in caso di parità tra andata e ritorno niente supplementari o rigori e avanti la squadra di Silvio Baldini, poiché testa di serie in qualità di miglior classificata tra le 8 compagini che si contendono la promozione. La vincente affronterà Atalanta Under 23 o Audace Cerignola.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione .

Segui Vis Pesaro -Pescara in diretta su NOW

Guarda su NOW

Data, orario, formazioni, canale tv e dove vedere Vis Pesaro-Pescara, sono info disponibili in questa pagina.(3-4-1-2): Vukovic; Ceccacci, Coppola, Bove; Zoia, Orellana, Obi, Cannavò; Di Paola; Raychev, Nicastro, All. Stellone.

(4-3-3) Plizzari; Pierozzi, Lancini, Pellacani, Moruzzi; Meazzi, Squizzato, Dagasso; Merola, Ferraris, Cangiano. All. S. Baldini.Vis Pesaro-Pescara sarà visibile in diretta tv in chiaro su Rete8 per i residenti in Abruzzo e Molise (canale 10 del digitale terrestre) e in pay per view su Sky Sport (253).Vis Pesaro-Pescara sarà disponibile anche in diretta streaming su NOW, Sky Go e sul sito di Rete8.