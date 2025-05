Vis Pesaro-Rimini: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Segui Vis Pesaro-Rimini in diretta su NOW

GUARDA SU NOW

La conquista della Coppa Italia di categoria consente aldi entrare in gioco nei Playoff di Serie C dal primo turno della fase nazionale, dove i romagnoli se la vedranno con la. I marchigiani, di contro, si ritrovano ancora in corsa nel mini-torneo che può valere la promozione in B dopo aver eliminato l'Arezzo. Andata al 'Benelli', ritorno mercoledì prossimo al 'Romeo Neri'.Di seguito data, orario, canale tv, formazioni e dove vedere in streaming Vis Pesaro-Rimini: tutte le info sono disponibili scorrendo la pagina.Vukovic; Coppola, Tonucci, Bove; Zoia, Di Paola, Pucciarelli, Tavernaro; Orellana; Nicastro, Lari. All. Stellone.Colombi; Megelaitis, Gorelli, Bellodi; Cinquegrano, Garetto, Langella, Piccoli, Longobardi; Cioffi, Parigi. All. Buscè.Vis Pesaro-Rimini, in diretta tv, sarà visibile su Sky Sport (canale 256).

Vis Pesaro-Rimini sarà disponibile anche in diretta streaming sia su NOW che su Sky Go.