In Italia non si insegna più il dribbling ai nostri giovani. L'accusa è stata lanciata nella serata di ieri da Maurizio Viscidi, coordinatore delle Nazionali giovanili italiane, che intervistato da Sky ha puntato il dito contro i settori giovanili dei club italiani colpevoli di dare troppa importanza alla tattica e poco ai contenuti tecnici. E c'è un dato, quello dei dribbling (tentati e riusciti) che ci vede agli ultimi posti nelle classifiche europee e, inevitabilmente, il dato si rifletta anche sulla nostra Serie A.



L'ACCUSA - Viscidi ha sottolineato come non si lavori più a livello giovanile sui duelli personali: "Molte volte si pensa alla squadra e non al talento. Così i giocatori non sono pronti ad affrontare i campionati dei grandi. Siamo il 26esimo Paese in Europa per dribbling tentati. Nei settori giovanili la tecnica e i duelli sono poco presenti, ma sono fondamentali. Occorre tornare a lavorare sulla tecnica non in forma analitica, ma pragmatica e situazionale".



E LA SERIE A? - Purtroppo, guardando i dati che riguardano la nostra Serie A per dribbling riusciti, per trovare un italiano bisogna scendere al di fuori della top 10 e per trovare un ragazzo che gioca in una big bisogna scendere fuori dalla top 20 con Zaccagni e Chiesa 20esimo e 23esimo. E il migliore non è né Leao (ottavo) né Kvaratskhelia (secondo) bensì il gioiellino della Juve in prestito al Frosinone Matias Soulé. Il migliore degli italiani è 13esimo ed è Cancellieri dell'Empoli. Scorri per conoscere la classifica completa.