L'Italia prova a riprendersi un altro pezzo di normalità. Questa sera il premier Giuseppe Conte parlerà al paese del prossimo Dpcm (accompagnato da un decreto legge che restituirà alle Regioni i poteri per riaprire le attività dopo il lockdown): da lunedì 18 maggio riaprono negozi al dettaglio, centri commerciali, bar, ristoranti, parrucchieri, barbieri, estetisti, mercati non alimentari, musei, biblioteche, gallerie d'arte e siti archeologici. Il Corriere della Sera fornisce alcune indicazioni sulle misure: distanza di sicurezza salirà a 2 metri; si tornerà a circolare liberamente (senza autocertificazione) all'interno della propria Regione e dunque si potranno rivedere gli amici dopo oltre due mesi, pur rispettando l'obbligo di distanziamento sociale e le mascherine in ambienti chiusi o dove non sia possibile mantenere le distanze; nei bar e nei ristoranti ingressi contingentati in base all'ampiezza del locale, fila con la mascherina e 4 metri quadrati di superficie destinati a ciascun cliente (2 metri tra un tavolo e l'altro); nei negozi d'abbigliamento non sarà necessario sanificare i vestiti, ma ove possibile bisognerà fare le prove con i guanti e dovranno esserci dispenser alle casse; nei centri commerciali ascensori destinati ai soli portatori d'handicap e distanza sulle panchine; nei negozi ci sarà il 'salvacoda' (si dovrà prendere il numeretto).