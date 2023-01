In Arabia Saudita è Cristiano Ronaldo-mania. Il portoghese è l'acquisto della storia della Saudi Pro League, il talento che fa sognare i tifosi dell'Al Nassr, che per averlo ha messo sul tavolo un miliardo fino al 2030 (diritti d'immagine e commerciali compresi). Venerdì è arrivata l'ufficialità dell'affare, domani l'ex Juventus è atteso a Riad per le visite mediche e per la presentazione, allo stadio Mrsool Park, davanti a 30 mila persone. CR7, che ha già parlato con l'allenatore Rudi Garcia, ex Roma, dovrebbe esordire il prossimo 5 gennaio, nella sfida interna contro l'Al Ta'ee.